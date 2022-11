A Usiminas Mecânica está com inscrições abertas para o Programa Aprendizes, em Ipatinga. São mais de 100 vagas ofertadas para o público feminino, masculino e para pessoas com deficiência. As vagas são para os cursos de Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Solda. As turmas serão organizadas em dois horários: 7h30 às 17h e 13h às 22h.

Para se candidatar as pessoas devem ter idade entre 18 e 23 anos completos, até a data do início do programa, estar cursando o Ensino Médio, ou já ter concluído, e residir na região do Vale do Aço. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de novembro (quinta-feira) pelo link: https://usiminas.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MzQ5MjA4NCwic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page