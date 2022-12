A Vale suspendeu temporariamente as viagens do Trem de Passageiros da linha Vitória-Minas, que liga BH a Vitória, no Espírito Santo, a partir desta terça-feira (20) nos dois sentidos. A suspensão ocorreu após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo causarem pontos de erosão próximos à ferrovia. A medida visa garantir a segurança das pessoas.

Também estão suspensas as viagens entre o trecho Itabira e Nova Era, em ambos os sentidos, e não há previsão de normalização dos serviços. Equipes de manutenção estão atuando para que sejam restabelecidas as condições adequadas para retomada da operação do Trem de Passageiros.

Os passageiros que não conseguirem embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias.

Mais informações sobre os bilhetes por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000.