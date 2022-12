Como medida de proteção à saúde pública, fiscais da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Ipatinga estão reforçando diariamente o diálogo com os proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais do município.

Os fiscais estão visitando estabelecimentos como mercados atacadistas, supermercados, restaurantes, lanchonetes, entre outros, para verificar o alvará, a caderneta de inspeção sanitária e condições de armazenamento dos alimentos. Apenas nos últimos 6 meses foram mais de 150 estabelecimentos visitados.

Além da fiscalização, os agentes orientam sobre as resoluções que devem ser seguidas, segundo a legislação vigente. “Orientamos os profissionais da área de alimentação em qualquer nível para garantir que o consumidor final receba um produto adequado ou uma refeição de qualidade e segura”, explica a gerente do Departamento de Vigilância Sanitária, Nivaldo Gonçalves.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Laressa Almeida, a inspeção sanitária é uma das medidas promovidas pela Vigilância Sanitária com o objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população.

“As pessoas precisam entender o nosso trabalho. Não desejamos prejudicar, de modo algum, nenhum empresário. Mas a legislação precisa ser cumprida. Nosso objetivo é trabalhar nas fiscalizações, com a ideia de cuidar da saúde pública da nossa população. Vamos continuar diariamente com as inspeções em diversos estabelecimentos da cidade”, adiantou a diretora.