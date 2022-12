O governador Romeu Zema participou, nesta quarta-feira (7), da celebração do Dia Internacional Contra a Corrupção 2022, realizado pela Ação Integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção (Arcco-MG), no Salão Vermelho da Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte.

O evento visa a discussão de propostas e apresentação de estratégias de combate à corrupção, além de promover debates sobre o tema. Em sua fala, o governador destacou a atuação do Estado na adoção de boas práticas administrativas e no combate à corrupção.

“Desde o primeiro dia, meu governo tem batalhado no combate à corrupção e posso dizer que tivemos resultados concretos nesses quase quatro anos. Prova disso é a atuação do controlador-geral Rodrigo Fontenelle, que conseguiu fechar acordos de leniência no valor de R$ 374 milhões, algo praticamente inédito em Minas. E, mais importante do que essa recuperação de recursos, é sinalizar que quem cometer novamente essas infrações estará sujeito a penalidades”, disse o governador.

Os valores citados se referem aos três acordos de leniência fechados em Minas. O maior deles foi firmado com as empresas OEC S.A. e Novonor S.A, atual denominação da Odebrecht S.A., no total de R$ 202,4 milhões. Já o acordo com a Andrade Gutierrez prevê a devolução de R$ 128,9 milhões. E a Coesa (antiga OAS) deverá devolver R$ 42,7 milhões, somando R$ 374 milhões. As empresas admitiram ter cometido fraudes em licitações durante a construção da Cidade Administrativa e em contratos com a Cemig. O dinheiro que voltará aos cofres estaduais será investido em políticas públicas, em áreas como Saúde e Educação.

“Em relação às práticas contra a corrupção, é algo semelhante a uma plantação que, ao ser descuidada e abandonada, é tomada por pragas. Para evitar isso, atuamos de maneira contínua e constante para combater essas práticas lesivas ao Estado. Em parceria com a Controladoria, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e uma boa legislação, conseguiremos agir para evitar a corrupção”, acrescentou Romeu Zema.

TOLERÂNCIA ZERO

O ouvidor de Prevenção e Combate à Corrupção do Estado de Minas Gerais, Daniel Medrado, também participou do evento e ressaltou a importância da ação. “O Dia Internacional Contra a Corrupção tem o objetivo de relembrar a toda a sociedade a importância de agir com tolerância zero às mais diversas formas de corrupção. A Arcco, que é uma rede de órgãos públicos de controle que age de forma integrada para compartilhar experiências sobre o combate à corrupção, reforça que o cidadão comum possui um papel central nessa luta, sendo corresponsável no papel de fiscalizar o correto uso do dinheiro público”, afirmou.

Estiveram presentes na solenidade o procurador-geral de Justiça Adjunto Institucional, Carlos André Mariani Bittencourt, o coordenador-executivo da Arcco, Daniel de Sá Rodrigues, a procuradora da República em Minas Gerais, Letícia Ribeiro Marquete, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Marcílio Barenco Corrêa de Mello, dentre outras autoridades.