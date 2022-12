Na última terça-feira (6) a Associação Esportiva e Recreativa Usipa e a Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava), renovaram o convênio de transferência de recursos para o Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar do Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus).

Na ocasião estiveram presentes o presidente da Usipa, Lucas Mesquita, o gerente geral do clube, Sérgio Fassheber, a bióloga do Cebus, Cláudia Diniz, o presidente da Arpava, Júlio Silva, e o tesoureiro da Arpava, Eli Moreira.

O Programa de Recuperação da Fauna sem Lar do Vale do Aço tem o intuito de prestar serviços médicos veterinários e atendimentos clínicos a animais silvestres, que foram recolhidos, apreendidos ou resgatados pela Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e pelo IEF.

O recurso é utilizado para aquisição de medicamentos, alimentação, instrumentos e materiais necessários para a execução das atividades do Cebus, propiciando um melhor atendimento aos animais silvestres, que poderão, posteriormente, serem reabilitados e encaminhados para soltura, sempre em consonância com as orientações do IEF, conforme conta a bióloga do Cebus, Cláudia Diniz. “O Programa de Reabilitação da Fauna sem Lar foi oficializado junto ao IEF em 2017 e desde lá ele só é possível graças aos repasses financeiros da Arpava. A Arpava é, desta maneira, a grande responsável pela recuperação de mais de 1200 animais silvestres resgatados no Vale do Aço e região do Médio Rio Doce”, destacou a bióloga.

O RECURSO

A Promotoria de Meio Ambiente é responsável por destinar os recursos provenientes de acordos judiciais para diversas instituições como a Arpava, incumbida de aplicar o recurso no Cebus.

Graças ao convênio, intermediado pela Polícia Ambiental, foi fortalecida uma atividade já desenvolvida há anos, o abrigo e tratamento de animais. Desde 21 de janeiro de 2017, o Centro de Biodiversidade da Usipa tem recebido, oficialmente, animais silvestres em risco de morte ou amansados sem condições de soltura. Eles são trazidos pela Polícia Militar, por meio de um acordo com o Instituto Federal de Florestas – IEF. Essa ação é importante, pois o CEBUS é o único lugar na região que presta esse tipo de serviço.

A ARPAVA

A Arpava é uma associação de caráter representativo e sem fins lucrativos, em prol da preservação ambiental e dos recursos naturais do Vale do Aço.

Em sua missão, a instituição desenvolve trabalhos de proteção, conservação e recuperação de ambientes degradados e/ou ameaçados, além da prestação de serviços à natureza.