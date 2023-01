Por Grace Abelha (*)

Absurdo medir o outro pela própria régua. Se tem algo que Bolsonaro nunca foi e jamais será é traidor e covarde.

Ao contrário, ele é um homem que veio com a missão de despertar nossas consciências em relação às imoralidades e aberrações; e corruptos, corruptores e corrompidos, que nunca tiveram o povo, como alvo de suas ações. A não ser claro, para SE SERVIREM do povo, e não para servi-lo.

Há muito ainda a ser revelado, e para este jogo sórdido, somente um estrategista como Bolsonaro seria capaz de jogar com tanta maestria. O jogo ainda não acabou e para a cartada final, é necessário que ele esteja fora do alcance desses bandidos que querem não só retomar o poder, mas que tentam há quatro anos, eliminá-lo.

A saída de Bolsonaro do Brasil é mais uma estratégia para que a sua vida e de seus familiares sejam preservadas. Tem que ter uma visão muito estreita para enxergar neste ato do presidente, uma covardia.

Lamento muito que uma grande parte desta direita ‘frouxa’ não esteja enxergando isso. Mas o tempo … o tempo mostrará quem tinha razão.

Estamos enfrentando uma guerra mundial, com uma pandemia tendo sido criada principalmente pela ascensão do Brasil, cereja do bolo que os metacapitalistas (do inferno!!!) querem fatiar.

Por quatro anos, Bolsonaro vem lutando praticamente sozinho, para fazer com que a população ACORDE deste sono profundo de mais de 40 anos.

É muito triste… é muito vergonhoso pra nós, que passamos ‘toooodos’ esses anos ‘deitados eternamente em berço esplêndido ‘ votando nos bandidos acovardados que se encontram no Congresso (Câmara e Senado) e que NADA FIZERAM para auxiliar nosso presidente em sua luta, quase insana, para nos defender do comunismo.

Ficamos vidrados na TV assistindo futebol, novelas, BBB, completamente ALIENADOS em relação ao que corria solto e descaradamente nas entranhas de BRASÍLIA. E agora queremos jogar toda a culpa em Bolsonaro.

É muita ingratidão com alguém que tem exposto a própria vida, pelo bem de uma nação, defendendo a liberdade, inclusive daqueles que são seus inimigos mais ferrenhos.

Bolsonaro sabe de muita coisa que nós não sabemos. Tem um jogo que está sendo jogado e que ele não pode errar o tiro.

Ainda não acabou. Eu acredito neste homem e sei que a saída dele é estratégica e pela preservação de sua vida. Está corretíssimo.

Que Deus o ampare e fortaleça!

Em breve estará de volta. Quem viver, verá.

(*) Grace Abelha é cantora gospel e palestrante espírita kardecista