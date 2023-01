Estamos encerrando um ano particularmente intenso no nosso país e no mundo e, mais do que nunca, precisamos reafirmar a crença na nossa capacidade de continuar transformando a realidade.

Em 2022, conseguimos vencer inúmeros desafios e alcançar conquistas importantes que evidenciam que podemos continuar avançando no desenvolvimento econômico e social do nosso Brasil.

Tenho, por natureza, uma visão otimista do futuro e acredito firmemente que a indústria brasileira tem todas as condições para se desenvolver em um ritmo mais acelerado, ampliando seus impactos positivos para toda sociedade.

No caso de uma indústria como a Usiminas, com a produção de aço tão atrelada ao crescimento do PIB, temos ainda um grande potencial de crescimento que pode contribuir – como vem fazendo ao longo dos anos – com uma sociedade mais inclusiva e mais justa.

Que 2023 seja, então, um marco para o Brasil e que possamos ver no mundo inteiro, novos horizontes de prosperidade, de saúde, paz e liberdade para todos e que, por meio também do aço, possamos promover, de fato, um país mais igualitário.

Desejo um excelente Ano Novo para todos!

(*) Sergio Leite de Andrade é presidente do Conselho de Administração da Usiminas