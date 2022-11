O presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou hoje (10) uma reunião de emergência com todos os comandantes das Forças Armadas, generais do Alto Comando e o ministro da Defesa. A conversa ocorre desde as 16 horas, segundo o portal O Antagonista. O relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas e os protestos populares em frente a quartéis estão em pauta.

Mais cedo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que o assunto em torno do sistema eleitoral “já acabou faz tempo”. A declaração foi proferida depois de o Ministério da Defesa emitir um novo comunicado sobre o relatório das urnas eletrônicas.

As Forças Armadas informaram que o relatório dos técnicos do Exército não descarta a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Ao mesmo tempo, a auditoria mostra que não é possível afirmar que houve irregularidades nas máquinas. Os militares alegam que a Corte Eleitoral restringiu o acesso dos técnicos do Exército ao código-fonte dos aparelhos (que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação) e às bibliotecas do software das urnas.

Com informações da Revista Oeste