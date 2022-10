O candidato a vice, na chapa do presidente Jair Bolsonaro, general Braga Netto, estará em Ipatinga nesta terça-feira (25). A informação foi confirmada pelos organizadores do Movimento Verde e Amarelo do Vale do Aço.

A previsão é que Braga Netto desembarque no Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, por volta das 16h30, de onde segue em carreata para um encontro com lideranças regionais no Clube Ipaminas, em Ipatinga. Várias autoridades e políticos da região já confirmaram presença. Antes de vir para Ipatinga, Braga Netto terá agenda em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

SOBRE BRAGA NETO

Mineiro de Belo Horizonte, Walter Braga Netto é um político e militar da reserva. Candidato a vice-presidente da República na chapa liderada por Jair Bolsonaro (PL) para as eleições de outubro de 2022. Durante o atual governo, ele passou pelos cargos de assessor especial da Presidência, ministro da Defesa, ministro chefe da Casa Civil e chefe do Estado Maior do Exército.