Depois que a “caixa-preta” do Twitter foi aberta, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para anular as eleições 2020. Ao assumir a big tech, o bilionário Elon Musk divulgou documentos internos da empresa que mostram como Joe Biden foi privilegiado na disputa pela Casa Branca. As informações são da Revista Oeste.

O centro do caso envolve a censura à história do laptop de Hunter Biden, filho do atual presidente dos EUA. Publicada em outubro de 2020, durante as eleições, uma reportagem do jornal New York Post acusou Hunter de corrupção no exterior. A notícia baseou-se em milhares de e-mails encontrados em um laptop de Hunter que havia sido deixado em uma assistência técnica.

Na época, a publicação foi censurada pelo Twitter, sob a alegação de “propagação de fake news” e violação da política relativa a “conteúdo de hackers”. A página do Post no Twitter chegou a ser derrubada. Além disso, praticamente todos os tuítes sobre o assunto foram derrubados pela big tech.

“Você joga fora os resultados das eleições presidenciais de 2020 e declara o vencedor por direito, ou você tem uma nova eleição?”, interpelou Trump, no domingo (4), em sua rede social, a Truth Social. “Uma fraude maciça deste tipo e magnitude permite a extinção de todas as regras, regulamentos e artigos, mesmo os que constam da Constituição. Nossos grandes ‘fundadores’ não queriam, e não tolerariam, eleições falsas e fraudulentas.”