O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a reativação das relações diplomáticas com a Venezuela a partir do dia em que tomar posse. A informação foi divulgada ontem (14) pelo embaixador Mauro Vieira, indicado para ser o chanceler do novo governo.

De acordo com Vieira, já no início do governo Lula, o Itamaraty vai enviar a Caracas um encarregado de negócios para retomar a posse dos prédios da embaixada e da residência oficial do Brasil no país. Em seguida, será indicado um embaixador. A nomeação precisa ser aprovada pelo Congresso.

As relações diplomáticas entre os dois países foram rompidas em 2020 pelo atual presidente, Jair Bolsonaro. Antes disso, em março de 2019, o atual mandatário havia assinado um decreto proibindo a entrada do alto escalão do governo venezuelano no Brasil.