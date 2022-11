Novembro será marcado por mais uma importante etapa da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. Começou nesta semana a imunização contra a Covid-19, das crianças de 6 meses a 2 anos, com comorbidades. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recebeu no dia 11/11, um lote de 95 mil doses do imunizante Pfizer-BioNTech, para iniciar o esquema vacinal deste público.

A autorização para o uso do imunizante ocorreu em 16/09/2022, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dar um parecer favorável aos estudos e resultados apresentados pelo laboratório. As informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz contra a doença, atuando, principalmente, na diminuição dos casos graves e óbitos.

A coordenadora estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão, reforça a importância da vacinação para a estabilidade da pandemia e a redução de casos graves, hospitalizações e óbitos e para o controle da doença.

“Com a vacinação foi possível avançar no combate ao coronavírus. Compareçam à Unidade Básica de Saúde mais próxima e levem seus filhos. As vacinas são eficazes, seguras, gratuitas e salvam vidas. Não esqueça de levar o cartão de vacina da sua criança e aproveite a oportunidade para completar seu esquema vacinal, caso esteja atrasado”, ressalta.

Desde o início da vacinação contra a Covid, em janeiro de 2021, a SES-MG distribuiu aos municípios mineiros mais de 55,7 milhões de doses da vacina destinada ao público com idade superior a 12 anos e aproximadamente 2,6 milhões de doses dos imunizantes pediátricos.

Em relação a subvariante da Ômicron BQ.1, a SES-MG destaca que, até o momento, não houve registro de casos no estado e, também, não foi emitido nenhum comunicado de risco em Minas.

De acordo com o levantamento feito pela SES-MG, no mês de outubro, a média diária de notificações foi de aproximadamente 100 casos. Já no mês de novembro, a média nos 15 primeiros dias é de cerca de 140 casos diários, um aumento de 40% em relação ao último mês. É preciso considerar a possibilidade de inserção retroativa de casos em função dos feriados de novembro, sendo necessário analisar ao longo das próximas semanas se há um aumento real das notificações.

Em relação aos dados assistenciais, estes ainda não refletem o agravamento da pandemia. No mês de novembro, a média de internações alcançou cerca de 14 por dia. Comparativamente, o mês de outubro finalizou com a média diária de aproximadamente 26 internações.

Quanto aos óbitos por covid-19, em outubro, foram 37 registros; em novembro, até dia 16/11/2022, foram registrados 18 óbitos, numa média bem próxima à do mês passado.

É importante ressaltar que a SES-MG mantém o monitoramento permanente dos casos de coronavírus e os dados são publicados em https://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel