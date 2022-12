Para aumentar a segurança durante as compras de fim de ano, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga solicitaram um reforço policial nos centros comerciais da cidade, durante esse último mês do ano. O pedido foi feito junto aos comandos do 14º Batalhão de Polícia Militar e da 82ª Companhia da Polícia Militar de Ipatinga.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, destacou que durante o mês de dezembro, as pessoas vão mais às ruas para comprar presentes de Natal e de confraternizações de fim ano, além de ingredientes e enfeites para a ceia ou para as festas. “Desse modo, o movimento de consumidores nos centros comerciais fica mais intenso, tendo uma maior circulação de dinheiro também. Diante disso, assim como ocorre todo ano, as entidades entraram em contato com a Polícia Militar para solicitar um reforço no patrulhamento nos centros comerciais”, afirmou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, ressaltou que a Polícia Militar é uma grande parceira das entidades e que ao longo desses anos tem desenvolvido diversas ações para coibir, o máximo possível, os furtos e assaltos no comércio. “A PM está sempre atenta a essas demandas e com certeza neste fim de ano não será diferente. Teremos reforço no policiamento e também direcionamento das operações policiais para os principais centros comerciais da cidade”, disse.

DICAS DE SEGURANÇA

Neste período de fim ano, as entidades orientam o empresário a não deixar muito dinheiro no caixa; Ter atenção na hora de fechar o estabelecimento; Instalar câmeras de segurança e alarme na loja; Não transportar malote com muito dinheiro, nem deixar uma pessoa sozinha levar o malote ao banco.

Já para os consumidores, as entidades aconselham a não ficarem andando com muito dinheiro no bolso, além de ter atenção com a carteira ou bolsa; Evitar também estacionar em locais escuros; Andar de preferência acompanhado.