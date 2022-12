Policiais de uma unidade em Governador Valadares, no Leste do estado, foram surpreendidos com carta no mínimo inusitada. A garota Beatriz Evangelista Ferraz, de 9 anos, agradeceu os militares pela proteção que têm dado à população mineira. “Querido policial, obrigada por vocês fazerem plantão só para termos uma noite tranquila”, diz um trecho do texto.

“Quando minha mãe coloca no jornal e (vejo) pessoas que usam drogas e fazem coisas erradas, fico com medo, mas lembro de vocês na hora e para o medo. Obrigado por serem tão presentes e necessários”, afirma.

Segundo Elza Marques Evangelista, mãe de Beatriz, a ideia da filha surgiu após assistirem pela televisão, em um jornal com abrangência nacional, a cenas de violência.”Quando ela chegou em casa, foi para o quarto e escreveu a carta. Confesso que isso encheu meu coração de alegria e gratidão”, conta Elza.

Beatriz Evangelista conta que se sente segura porque os policiais trabalham dia e noite. “Quero deixar um recado para as crianças: não tenham medo da polícia, pois os policiais são anjos da guarda em nossas vidas. Obrigado a todas as polícias militares do Brasil por existirem”.

Beatriz e a mãe entregaram a carta pessoalmente aos políciais da 8ª RPM, em Governador Valadares, e os militares se mostraram orgulhosos e prestigiados diante de um reconhecimento tão genuíno. “Ao receber a carta, nos sentimos honrados e surpresos com as palavras da criança. Ela expressou muita gratidão com o trabalho que desempenhamos na melhor Polícia Militar do Brasil. Era nítida a espontaneidade da Beatriz, ela realmente se sente grata e segura com o trabalho que desempenhamos. Ficamos emocionados. Isso nos dá ânimo para continuarmos atuando com empenho para a segurança das famílias, crianças e cidadãos de bem”, declarou o soldado aluno José Vicente, que está há quatro meses na Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar.