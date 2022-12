Minas Gerais fechou as Paralimpíadas Escolares deste ano em quinto lugar geral, com a participação de destaque de diversos estudantes-atletas no evento esportivo que ocorreu em São Paulo (SP), de 21 a 26/11.

A delegação mineira alcançou 275 pontos com a conquista de 130 medalhas, sendo 67 no atletismo, uma na bocha, seis no judô, 44 na natação, duas no parabadminton, sete no tênis de mesa e três no tênis em cadeira de rodas.

Ao todo, 101 estudantes-atletas de Minas Gerais participaram das Paralimpíadas Escolares nas modalidades de atletismo, bocha futebol PC, goalball, judô, natação, parabadminton, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas, representando 33 escolas e instituições de 19 municípios mineiros. Na competição, 25 estados e o Distrito Federal estiveram presentes.

Na natação, o destaque foi a para-atleta Emanuella de Araújo, que conquistou quatro medalhas de ouro e, no tênis em cadeira de rodas, Vitória Anatólio, que faturou duas medalhas de ouro, na categoria individual e duplas.

Vitória Anatólio, que treinou pela Instituição Butija Social Esporte & Cultura, não terá tempo para descanso. Ela segue em treinamento para uma nova expectativa: com o resultado alcançado em São Paulo, ela foi convocada a participar do Masters Cup Juvenil do Tênis em Cadeira de Rodas. O torneio reúne os oitos melhores tenistas da modalidade no masculino e as quatro melhores no feminino, na França.

“Estou muito feliz com a conquista, sou muito grata aos meus técnicos. Fui convocada para participar do Campeonato Master Junior, que será na França e terá a presença dos quatro melhores para-atletas do mundo. Vou estar lá, de 26 a 29/1. Essa era uma expectativa que a gente estava criando e eu consegui alcançar esse objetivo”, pontua Vitória Anatólio.

JEMG

Os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) foi a seletiva para a participação dos estudantes-atletas nas Paralimpíadas Escolares . O Jemg é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese/MG), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).

As Paralimpíadas Escolares são uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Esporte (SEE), e tem por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiências físicas, visuais e intelectuais em atividades esportivas, promovendo ampla mobilização em torno do esporte.