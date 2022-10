O vice-prefeito de Ipatinga Alexsandro Espírito Santo Oliveira, conhecido como Allex Imóveis, teve uma desagradável surpresa na manhã desta quinta-feira (20). Recebeu de um conhecido através do WhatsApp a informação de que o prefeito Gustavo Nunes o exonerou do cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

DESCORTESIA

Allex classificou a forma de sua exoneração uma descortesia e falta de experiência como gestor pelo prefeito. “A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Município, sem nenhuma comunicação prévia ou qualquer satisfação de Gustavo Nunes. Somente às 12h55 recebi um WhatsApp do gabinete do prefeito dando conta do meu desligamento do quadro de secretários” -esclarece.

DESABAFO

Nunes e Allex eram parceiros políticos desde as eleições de 2020. O vice-prefeito de Ipatinga conheceu Gustavo Nunes quando o mesmo, ainda vereador em Ipatinga, publicava em suas redes sociais vídeos denunciando a omissão de gestões anteriores do município. “Os prefeitos até então eram sempre omissos em relação aos problemas ocasionados ao município pela Copasa, Faixa Azul e outras instituições. Vi em Gustavo Nunes a pessoa que desejava mudanças para cidade, assim como eu e grande parte da população.” – assinala o vice.

PROJETOS

Desde que assumiu a pasta de secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo em janeiro de 2021, Allex foi responsável, entre outras ações, pela a renovação dos contratos de parceria com o Sebrae e Emater. “Buscamos parecias com países detentores de tecnologia de ponta em gestão de cidades como Estados Unidos e Israel; fizemos parceria com Emirados Árabes com objetivo de fomentar a produção local de mel, café e outros produtos; buscamos alavancar o setor de turismo de Ipatinga e regional; sugerimos a criação do marco zero ou centro de atendimento turístico no Parque Ipanema; e participamos de muitas outras ações junto ao Parque Estadual do Rio Doce, Gol Linhas Aéreas; criação de um caderno de projetos sugerindo instalação de uma Ceasa, Mercado Central e expansão do Distrito Industrial II de Ipatinga, entre outras” – enumera o vice-prefeito.

***

FÉRIAS

Estou retornando às atividades profissionais após alguns dias de descanso no Recanto do Pioneiros em Guriri, no Espírito Santo, graças a especial atenção dispensada pelo presidente da AAPI, Joaquim Cândido Ferreira; e pelo diretor de Turismo, Edson Clemente Oliveira. Lá fui muito bem recebido pelo gerente da pousada, Sidney Danielleto; e pelo gestor do restaurante Ronald Campos Oliveira e sua esposa Rosimeire.

***

NOVIDADES

Através da parceria firmada com OneX, o Carta de Notícias passa por um processo de modernização e aumento da capacidade de armazenamento de notícias e vídeos, que beneficiará o portal e o canal Carta de Notícias. Em breve, anunciaremos mais novidades.

***

FORA!

Os integrantes do Novo assinaram um manifesto ontem (19), pedindo a desfiliação do fundador do partido, João Amoêdo, que recentemente manifestou o seu apoio ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O partido declarou neutralidade no segundo turno e vários filiados, individualmente, manifestaram apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Cerca de 80 filiados assinam o manifesto, incluindo o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema — crítico ferrenho de Lula e do PT.

***

Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus!