A GRANDE FAKE NEWS

A imprensa brasileira se consolida cada vez como a maior indústria de “fake news” do país, iludindo de forma irresponsável e com informações enganosas grande parte da população brasileira. O exemplo mais recente foi a cobertura dada ao presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva, em sua recente viagem ao Egito.

EVENTO PARALELO

Lula não participou como convidado oficial do encontro de chefes de governo na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop27), em Sharm el-Sheikh. O petista participou sim da programação, que incluía um painel paralelo intitulado “Carta da Amazônia — uma agenda comum para a transição climática”, realizada em um pequeno auditório, que reunia em sua maioria integrantes de Ongs brasileiras e apoiadores do presidente eleito.

RAZÃO LÓGICA

No evento principal, com a participação outros representantes de governo, representou o Brasil o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A razão é muito lógica, Lula não é o presidente empossado.

MÍDIA MILITANTE

No entanto, a “velha mídia militante” fez questão de destacar Lula e atacar o legítimo representante do Governo Brasileiro. O jornalista Lauro Jardim, especialista em fake news, noticiou na sua coluna em O Globo, que o “Ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro troca negociações da COP 27 por turismo no Mar Vermelho”. O site esquerdista Uol foi pelo mesmo caminho.

A VERDADE

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, não só foi conferencista da Cop27 como denunciou em seu pronunciamento: “Filantropos, líderes e empresários e seu sempre exagerado número de assessores, vieram em jatos particulares ao luxuoso balneário do Mar Vermelho para cobrar metas de redução de emissões dos outros, sugerindo carros ultramodernos a hidrogênio ou 100% elétricos, completamente desconexos da realidade de diversas regiões do Brasil e do mundo”.