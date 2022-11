NOVA EXECUTIVA

A médica Maitê Leite, gestora hospitalar corporativa e cirurgiã assumiu a Diretora de Inovação Médica da Holding Saúde Ventures, a primeira venture builder focada exclusivamente em saúde no Brasil.

Fundada 2019 pelo empresário Fabio Veras e o médico Marcell Temponi, a empresa conta hoje com 11 startups no seu portfólio, com soluções que vão de prescrição digital, laudos digitais, gestão digital de medicamentos de alto custo para doenças autoimunes, duas odontechs, dentre outras soluções inovadoras neste mercado de saúde.

INOVAÇÃO EM SAÚDE

As despesas relativas à saúde no país em 2019 totalizaram R$ 711.400 bilhões, o equivalente a 9,6% do Produto Interno Bruto (PIB) e a necessidade de inovação e produtividade gera imensas oportunidades para a Holding Saúde Ventures.

Além disso a Saúde Ventures tem participação acionária em outras cinco empresas gestoras de inovação em saúde, o que potencializa o retorno potencial aos seus investidores, pessoas físicas e jurídicas do Brasil e do exterior.