O vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão fará pronunciamento ao povo brasileiro na noite de hoje (31), às 20h, em rede de rádio e televisão. Ele fará importante declaração sobre a posse de Lula.

Em informação dada, ao vivo, pela repórter da Band TV, Lana Canepa – que disse ter conversado por telefone com Hamilton Mourão – o presidente da República em exercício, disse “que não vai participar da cerimônia de posse, nem mesmo como senador eleito”.

Mourão informou ainda que, nas últimas 24 horas do governo vai assinar alguns decretos e que perto de oito da noite, o último ato vai ser um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão”.

SINCRONICIDADE

Dois generais do Exército com o sobrenome Mourão tiveram participações importantes em momentos cruciais no Brasil.

O mineiro Olímpio Mourão Filho, nascido em Diamantina, em 1900 e falecido no Rio de Janeiro, em 1972, foi um militar brasileiro conhecido como o autor do Plano Cohen, documento utilizado para justificar o golpe do Estado Novo em 1937. Anos mais tarde, quando esteve à frente da 4.ª Região Militar/Divisão de Infantaria, foi o precipitador da Revolução de 1964, contra a tentativa de se implantar o comunismo no Brasil.

Já general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, nasceu em Porto Alegre, 15 de agosto de 1953. Filiado ao partido Republicanos, é o 25.º vice-presidente da República do Brasil desde 1º de janeiro de 2019, sendo presidente interino do Brasil desde ontem, 30 de dezembro, cargos que ocupará até amanhã, 1° de janeiro de 2023. Nas eleições de 2022, ele foi eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul.