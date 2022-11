Um dos pioneiros da cidade e presidente do Grupo de Líderes Raízes, Elísio Cacildo Vieira, receberá o título de Cidadão Honorário da Ipatinga. O título será entregue pelo vereador Coronel Silvane Givizies, autor da indicação, na próxima terça-feira, às 19h30, no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

Junto a Elísio, também serão homenageados com o Título de Cidadania Honorária outros 18 cidadãos.

Na cerimônia, os vereadores fazem também a entrega da Comenda Jamil Selim de Sales a 19 homenageados e do Mérito Legislativo a outros 18.

PIONEIRISMO

Elísio Vieira se declara honrado com o Título de Cidadania Honorária de Ipatinga, cidade que o acolheu em 1965, quando começou a trabalhar na Usiminas, empresa onde atuou por quase 32 anos, na área de Laminação.

Engenheiro Metalúrgico pelo MIT (hoje Univale, em Governador Valadares), o homenageado foi um dos fundadores da Associação dos Técnicos, diretor da Agência de Desenvolvimento de Ipatinga por 12 anos e, atualmente, presidente do Grupo Raízes.