Empresas líderes do setores de siderurgia, mineração e celulose estarão reunidas para participarem como demandantes do 16º Encontro de Negócios da Expo Usipa, que será realizado entre os dias 19 e 21 de julho, durante o período diurno da feira de negócios.

Neste ano, o Encontro de Negócios terá a participação de 11 empresas demandantes, que são elas: Aperam South America, ArcelorMittal, ArcelorMittal Pecém, Bemisa, Cenibra, CSN, Gerdau, Ternium, Usiminas, Vale e Vallourec.

Com a participação dessas gigantes do setor, são esperadas mais de 1500 reuniões de negócios nesta edição do encontro, todas com o objetivo de criar network e gerar novos negócios, como conta o presidente da Usipa, Lucas Lima. “O evento é uma oportunidade única para os expositores apresentarem seus produtos e serviços diretamente para os decisores de compra das empresas demandantes, o que pode resultar em novos negócios e parcerias comerciais”, disse o presidente.

O Encontro de Negócios é o grande diferencial da Expo Usipa diante de outras feiras de negócios. Nele, expositores e demandantes têm um momento de estarem frente a frente pessoalmente, conhecendo as necessidades da demandante e apresentando soluções de serviços e produtos.

Para acomodar esse grande evento no período diurno da feira de negócios, é montada toda uma estrutura propícia para negócios, como explica Luiza Elizabete, gerente administrativa da Usipa. “O Encontro de Negócios requer uma estrutura que facilite as reuniões entre demandantes e expositores. Para isso, a nossa equipe monta uma estrutura com salas individuais climatizadas, para compradores das empresas demandantes, para que possam ter privacidade e conforto, além da segurança para protagonizar grandes negócios”, explicou Luiza Elizabete.

A 33ª EXPO USIPA

A Expo Usipa é uma das maiores feiras de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços do Brasil. Ela reúne empresas de diversos segmentos, como mineração, siderurgia, metalurgia, energia, logística, tecnologia, educação, entre outros.

O evento é realizado anualmente em Ipatinga, Minas Gerais, e atrai milhares de visitantes de todo o país. Este ano, a Expo Usipa será realizada entre os dias 19 e 21 de julho.

Para mais informações sobre a Expo Usipa e o 16º Encontro de Negócios, acesse o site oficial do evento: www.expousipa.com.