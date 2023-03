A App Marketing, agência de transformação digital de Timóteo e parceira qualificada Google, acaba de lançar o Appi – um consultor de tecnologia e marketing de inteligência artificial. A novidade tem dado o que falar e não é por acaso!

Com o Appi, qualquer empresa tem acesso a informações atualizadas e relevantes para o seu negócio. “Basta conversar com ele através do WhatsApp e explicar sua demanda. Ele funciona com o modelo de Linguagem da OpenAI, que utiliza a linguagem natural para interpretar e responder suas perguntas, oferecendo uma experiência de conversa muito parecida com a de um consultor de marketing” – explica o diretor de TI da App Marketing, Thiago Arruda.

Um importante benefício do Appi para as empresas é sua capacidade de fornecer rapidamente informações estratégicas, permitindo que tarefas repetitivas e rotineiras do marketing, como segmentação de audiência e personalização de campanhas, sejam automatizadas. Outra vantagem é que o Appi não requer nenhum tipo de treinamento ou conhecimento técnico. Como funciona diretamente no WhatsApp, basta enviar uma mensagem ao número informado para receber uma resposta automática em tempo real.

A agência responsável pela criação do robô completou 6 anos no início de fevereiro, e é uma das únicas agências do interior de Minas Gerais com a qualificação Google Partners – selo conferido às empresas com amplo domínio sobre a ferramenta.

“Aqui na App Marketing, estamos sempre antenados às novidades do mercado. Em 2023, houve uma grande movimentação no lançamento de ferramentas de inteligência artificial. Porém, com a grande variedade disponível, ficamos com dúvidas sobre como aplicá-las e utilizá-las em nosso dia a dia. Para solucionar essa questão, decidimos integrar ferramentas de inteligência artificial que já estamos acostumados a trabalhar. Foi assim que surgiu o Appi! Ele é uma integração da API de comunicação do WhatsApp, da API de inteligência artificial da OpenAI, do CRM da RD Station CRM, da automação de marketing da RD Station Marketing e do processamento de imagens digitais do Midjourney”, acrescenta Thiago Arruda.

Ainda segundo o Diretor de TI, o Appi é uma ferramenta valiosa para empresas que desejam se manter atualizadas em relação às tendências do mercado, automatizar tarefas de marketing e obter informações precisas e confiáveis para tomar decisões estratégicas.

Curioso para ver de perto o que o Appi pode fazer pelo seu negócio? Acesse o site da App Marketing (aplicativos.marketing) e descubra! A versão aberta do robô permite até 5 perguntas diárias sem custo.