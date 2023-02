O brasiliense Pedro Ivo Hermida é o primeiro e único brasileiro no mundo a fazer parte do Luxury Real Estate Institute (LRE). A entidade, reconhecida mundialmente pelos líderes do setor e pela mídia especializada, tem uma extensa lista de propriedades de luxo, representada pelos principais corretores imobiliários dos seis continentes, e sediados em mais de 50 países – agora incluindo o Brasil.

A LRE é um grupo de elite formado por corretores imobiliários que representam as melhores propriedades, com alcance de clientes em todo o mundo. É, também, proprietária da Luxury Real Estate Magazine, uma revista digital interativa com design premiado pelo Maggie Award por três anos consecutivos (2019, 2020 e 2021).

De acordo com o Metrópoles, Pedro Ivo é corretor de imóveis, arquiteto, urbanista, consultor e professor, ministrando disciplinas em diversas áreas nos cursos executivos da Fundação Getulio Vargas (FGV). É CEO da Federal Propriedades, empresa imobiliária com sede em Brasília (DF); sendo responsável pela gestão do portfólio imobiliário dos clientes, que conta com participações em shoppings, edifícios corporativos e terrenos para incorporação nas principais capitais brasileiras.

A empresa, diferente das imobiliárias tradicionais, oferece soluções considerando a situação de cada cliente e os objetivos estratégicos definidos, seja para recolocação, expansão ou retração.

COMPETÊNCIA E DISCRIÇÃO

Pedro Ivo teve reconhecimento mundial pelo trabalho desenvolvido ao longo de quase 20 anos de atividades ligados ao setor imobiliário, e, para se tornar referência, passou por diversos segmentos econômicos, inclusive o mercado financeiro, trazendo inovação e diversificação de produtos e serviços para os mercados, imobiliário e de construção civil.

Quando se fala em negociação de imóveis de alto padrão no Brasil, o nome de Pedro Ivo Hermida surge como sinônimo de competência e discrição. Acostumado aos corredores palaciais das casas legislativas e dos tribunais superiores, a carteira de clientes surpreende qualquer executivo do mercado imobiliário. Resultado do profissionalismo, relacionamento pessoal e networking que desenvolve desde a juventude na capital até os dias atuais.

Nascido na década de 80 em Brasília, atua no mercado imobiliário e da construção civil desde que se formou em arquitetura e urbanismo. É membro de entidades internacionais como a National Association of Realtors (NAR) e o International Consortium of Real Estate Associations (ICREA), e referência nos mais complexos serviços relacionados ao setor imobiliário.

VASTA EXPERIÊNCIA

Além de intermediar negociações de compra e venda, Pedro Ivo é procurado como especialista pelos principais tribunais da região, devido à vasta experiência em avaliação de ativos, sendo responsável pelo suporte de Asset & Property Management para grandes empresas e empreendedores.

Atendendo aos mais exigentes clientes, tem o reconhecimento público como expert na intermediação de importantes negociações e desenvolvimento de produtos e novos serviços imobiliários.

Em janeiro de 2023, ingressou como parte do grupo de estudantes da cátedra de Real Estate E-Property Management da Miami Herbert Business School, com sede na Flórida, nos Estados Unidos.