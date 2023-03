A 33ª edição da Expo Usipa será realizada entre os dias 19 e 21 de julho e, nos bastidores da grande feira de negócios, a movimentação está a todo vapor. Tradicionalmente, durante o período diurno da Expo Usipa, é realizado o Encontro de Negócios e nesta edição, a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional se junta ao seleto grupo de empresas multinacionais que demandam produtos e serviços aos expositores.

A chegada da CSN eleva, ainda mais, o nível do Encontro de Negócios, estreitando laços entre as empresas demandantes e os expositores, conforme conta a gerente administrativa da Usipa e organizadora da exposição, Luiza Elizabete. “Estamos muito felizes em ter a CSN junto com a gente no Encontro de Negócios deste ano. É uma empresa que irá agregar muito a Expo Usipa e para os expositores, elevando, ainda mais, o nível do Encontro de Negócios. Temos a certeza que dessas reuniões saíram muitos negócios concretizados. No mais só temos a agradecer a participação da siderúrgica e desejar boas-vindas”, destacou Luiza.

O ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Em 2023 será realizada a 16ª edição do Encontro de Negócios, durante o período diurno da Expo Usipa. Ao todo são esperadas mais de 1500 reuniões de negócios entre as empresas demandantes e os expositores da área industrial.

Nesta edição serão apresentadas algumas novidades, entre elas o espaço para network entre os compradores das demandantes, conforme explica o presidente da Usipa, Lucas Mesquita. “Vimos que durante os três dias de Encontro de Negócios, os compradores dessas empresas dão o seu máximo para atender com qualidade os expositores. Com isso, surgiu a ideia de criar um espaço para que os compradores de diferentes empresas troquem experiências entre si, para que possam trazer e compartilhar novidades que irão agilizar o dia a dia de trabalho deles”, contou Lucas.

A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Fundada em 1941, a CSN está presente em 17 estados brasileiros, e também na Alemanha e Portugal. Hoje, a empresa atua em cinco setores: siderurgia, mineração, logística, cimento e energia.

Atualmente, entre seus ativos, a empresa conta com uma usina siderúrgica integrada; cinco unidades industriais, sendo duas delas no exterior; minas de minério de ferro, calcário, dolomita e estanho; uma forte distribuidora de aços planos; terminais portuários; participações em ferrovias; e participação em quatro usinas hidrelétricas.

A EXPO USIPA

Em 2023, a Expo Usipa será realizada entre os dias 19 e 21 de julho. A feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços, é realizada pela Usipa e conta com patrocínio da Ambipar, Rip Kaefer, Unimed Vale do Aço, Monkey Money e Convaço. Além disso, tem o apoio de Usiminas, Ternium, Abimaq, Bemisa, Fiemg, Sindcomércio Vale do Aço, Sicoob Vale do Aço e Sindimiva.