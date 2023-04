Lojistas e convidados se reúnem neste sábado (1º), na primeira Feira Negociar do Mercado de Origem, que acontece no bairro Olhos D’agua, região Oeste de Belo Horizonte. O encontro, que traz fornecedores em potencial, visa expor produtos, estabelecer parcerias e fechar negócios.

Cecilia Capila, uma das organizadoras do evento, reforça a importância dessa iniciativa que conta com o apoio do Mercado de Origem. “Nosso objetivo é fazer negócios. Temos cerca de 200 lojas, que precisam ser abastecidas. Para que a gente tenha a inauguração, todas as lojas tem que estar no mesmo patamar. Então, precisamos do fornecimento da embalagem até o produto o final. Por isso, vamos receber nossos parceiros, que vão expor produtos e, nós, iremos fechar tudo que precisamos para o funcionamento da loja”, afirma.

Erica Marçal, responsável pelo Grupo Planeta Acrílico, que estará presente com dois seguimentos de sua empresa, enxerga o evento como uma oportunidade de concluir excelentes negócios. “O foco da nossa empresa “Acriative” é fazer peças exclusivas em acrílico. Então, na Feira, existe uma possibilidade muito grande de trabalhar produzindo separadores de condimentos, expositor de doces, de queijos, tudo que quiserem em projetos personalizados. Acho que muitos lojistas vão precisar de prateleiras, nichos, separadores”, comenta.

Focada na possibilidade de concluir boa parcerias, Erica também irá expor os serviços prestados na “Evolui Projetos Visuais”, empresa que desenvolve arquitetura comercial. “Estamos indo com a Evolui para tentar atender os lojistas na comunicação visual das placas, que vão ser padrão, e para tratar com exclusividade na comunicação interna de cada estabelecimento. Dentro do Mercado, temos a expectativa de atender todos com placas e o visual interno das lojas”, finaliza Erica.

Previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2023, o Mercado de Origem tem ampliado a ansiedade e a confiança dos empreendedores. “Estou muito animada. Já tem um tempo que esperamos por essa inauguração. Agora, que está chegando o momento de, finalmente, conseguir ver o nosso sonho realizado estou muito animada mesmo. O local está cada dia mais bonito. Além disso, o conceito dele é algo muito exclusivo na cidade”, afirma Cecilia.

Outro ponto importante para o lançamento do Mercado de Origem é o momento atual da economia mineira. Afinal, após um período de grande instabilidade provocada pela pandemia da Covid-19, a abertura de um espaço, que seja capaz de reunir a família em uma experiência completa, é de extrema importância para a cidade. “Vai ser um momento ímpar. É uma grande novidade, um novo conceito de Mercado em Belo Horizonte. Mais do que vender produtos é gerar experiência aos nossos consumidores”, conclui Cecilia.