A IBI Telecom promove nos dias 14/02 em Ipatinga, e 15/02 em Governador Valadares, o evento “Tecnologia e Negócios”, para empresários e profissionais de Tecnologia da Informação (TI), que será realizado duas vezes por ano, com objetivo de aproximar, com linguagens distintas, interessados em questões de tecnologia, conectividade e segurança cibernética com objetivo de atualizar o mercado com o que há de mais moderno. “Estamos trazendo profissionais especializados para falar para empresários e técnicos, mas permitindo que cada um entenda com o seu grau de conhecimento, porque percebemos essa demanda junto a nossos clientes cada vez mais preocupados em ter conectividades mais seguras, independente do tamanho da empresa”, afirma Mariana Matias, diretora e marketing da IBI Telecom.

A IBI Telecom é mais que uma empresa de Internet, está focada em oferecer soluções para ajudar ainda mais as empresas locais a terem acesso aos melhores e mais seguros recursos disponibilizados no mercado, quando o tema e tecnologia de conectividade. “Nós acreditamos que mesmo estando no interior de Minas Gerais, devemos trazer para região mais conhecimentos sobre conectividade, segurança de dados, para que as empresas estejam preparadas para o presente e futuro cada vez mais conectado e vulnerável”, por isso, tomamos a iniciativa de trazer informação de onde as novidades fervilham, os grandes centros comerciais do país como São Paulo, de onde vem os profissionais para o evento, explica Mariana.

Como manter seu negócio conectado e seguro é tema da parte da manhã do evento, voltado para empresários e gestores que entendem pouco sobre o assunto, e buscam conhecimento sobre as novidades e ferramentas disponibilizadas no mercado. Conectividade e Segurança de rede: soluções de tecnologia da Informação de alta performance para acadêmicos e especialistas em TI, é o tema mais técnico, para a parte da tarde com quem já tem domínio da área, sendo o mesmo modelo nas duas cidades.

Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente pelo site da IBI Telecom. Vagas Limitadas. www.ibitelecom.com.br/eventos

PROGRAMAÇÃO:

14/02 – Ipatinga

Aciapi/CDL

(Rua Uberlândia, 33 – Centro)

15/2 – Governador Valadares

Campus 2 Univale

(Rua Israel Pinheiro, 2000 • Santos Dumont).

8h30 – Negócios Conectados

Como manter seu negócio conectado e seguro?

Público: Empresários e gestores

Palestrantes:

– Antônio Matias – Executivo de Telecomunicações – IBI Telecom

– Roze Caires – Executiva de Negócios, Cibersegurança e Conectividade em São Paulo

– Nilson Ferreira – Executivo Cloud em São Paulo

– Natan Oliveira – Engenheiro de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) atuando em São Paulo.

16h30 – Conexão TI

Conectividade e segurança de rede: Soluções de Tecnologia da Informação de alta performance

Público: Acadêmicos e especialistas em T.I

Palestrantes:

– João Calixto – gerente de Engenharia de Redes – IBI Telecom

– Roze Caires – executiva de Negócios, Cibersegurança e Conectividade em São Paulo

– Nilson Ferreira – executivo Cloud em São Paulo

– Natan Oliveira – engenheiro de Telecomunicações

SOBRE OS PALESTRANTES

– Antônio Matias (Valadares)

Executivo de Telecomunicações – IBI Telecom

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de Telecom, tendo liderado o avanço de fibra ótica na região. Desenvolveu o plano estratégico da rede com mais de 2mil km de fibra ótica, liderando a seleção de tecnologias, arquitetura de rede, distribuição e inovação.

– João Calixto (Belo Horizonte)

Gerente de Engenharia de Redes – IBI Telecom

Profissional de TI na área de Redes e Telecomunicações há cerca de 8 anos atuante no apoio redes de médio e grande porte. Suporte a projetos de redes e solução de problemas de diversos níveis de complexidade em ambientes de Telecomunicações. Formado pela UNA e certificado pela MTCNA Mikrotik SA e pela CCNA Routing and Switching

– Nilson Ferreira (São Paulo)

Executivo de Cloud

Atua na área de tecnologia há mais de 25 anos dos quais, 13 anos diretamente com soluções em Cloud Computing e Inovação para o mercado. Formado em Gestão Estratégica de Tecnologia pela FIAP e em Desenvolvimento e Liderança pela FIA; atualmente é Head da B.U. de Inovação na Connectoway, 5ª maior parceira de vendas global da Huawei.

– Roze Caires (São Paulo)

Executiva de Negócios, Cibersegurança e Conectividade

Atua na área de tecnologia a mais de 20 anos com um portfólio amplo englobando inovação e desenvolvimento estratégico de negócios. Nos últimos anos focada em segurança da Informação e Conectividade. Formada em Análise de Sistemas e Graduada pela FGV em Gestão estratégica e Econômica de Negócios.

– Natan Oliveira (São Paulo)

Engenheiro de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL)

Instrutor Oficial ICT Academy (HALP) do HCIP – Routing & amp; Switching. Já fez parte do quadro de engenheiros da Huawei, figurando entre os maiores destaques em performance técnica. Atualmente faz parte do time de Enterprise da Connectoway. Com a missão de desenvolver o mercado para novas tecnologias, destacando-se nas arquiteturas de Segurança e Conectividade Huawei e Checkpoint.

IBI TELECOM

A IBI Telecom nasceu em Governador Valadares há 15 anos, oferecendo Internet a rádio e, em 2017, trouxe a fibra ótica se tornando pioneira ao cabear toda cidade, da periferia para o centro, chegando aonde a tecnologia não alcançava e reforçando seu pioneirismo ao entregar 1 Giga de Internet, o que garante ao usuário a melhor experiência de navegação para atender a sua necessidade e demanda.

Hoje, já estamos em 11 cidades, tendo como segunda maior base de clientes na Região Metropolitana do Vale do Aço (Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso), com mais de 2.000 km de fibra ótica, onde já atendemos mais de 45 mil clientes ativos e nos dá folego para crescer garantindo qualidade. Com atendimento personalizado, temo suporte técnico sete dias por semana, 24h por dia e a maior cobertura da região, tudo com a segurança que o serviço exige.

Tudo isso nos garantiu pelo terceiro ano seguido o titulo de Melhor Velocidade 2023 em Valadares, Fabriciano Ipatinga e Caratinga, no site Melhor Plano, um comparador e recomendador do mercado de telecom. Para a definição dos vencedores, a pesquisa considerou os testes de velocidade de internet realizados ao longo de 2022 no site Minha Conexão, bem como a satisfação dos usuários em relação a seus provedores. No total, foram analisados 24.852.706 de testes, levando em conta as velocidades de download, upload e latência, e 1.175.587 avaliações de satisfação dos usuários com seus provedores ao longo do ano e por meio de votação popular.