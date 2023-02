A rede varejista de moda Marisa divulgou na terça-feira (7), a renúncia do presidente-executivo Adalberto Pereira Santos e do membro independente do conselho de administração Marcelo Adriano Casarin.

Santos, ocupava o cargo desde março do ano passado. O vice-presidente comercial, Alberto Kohn de Penhas, vai assumir a presidência executiva interinamente, enquanto a companhia seleciona um novo presidente. Um novo membro para o conselho, no lugar de Casarin, também será nomeado.

No comunicado, a Marisa afirmou ter contratado a BR Partners para assessorá-la no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para “apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos”.

A Marisa somava, ao final de setembro, uma dívida líquida ajustada de R$ 566,1 milhões, de acordo com o balanço do terceiro trimestre da varejista. Já o patrimônio líquido da empresa atingia R$ 974 milhões.

Na teleconferência do terceiro trimestre, Santos chegou a comentar que a Marisa estava revendo a estratégia para o canal digital por conta da Shein.

No terceiro trimestre, a companhia teve receita líquida de R$ 632,4 milhões (somando as operações de varejo e a do Mbank, a plataforma de serviços financeiros), e prejuízo de R$ 97,5 milhões. A divulgação dos resultados do quarto trimestre só estava prevista para 15 de março.

A varejista nasceu como Marisa Bolsas, fundada em 1948, em São Paulo, por Bernardo Goldfarb. Por muitos anos, a companhia foi liderada pelo seu filho, Marcio Goldfarb, que se tornou réu em um processo da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), segundo o jornal O Globo.

Membro do conselho da Marisa, Marcio Goldfarb teria comprado ações da empresa menos de 15 dias antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2022, realizada em 11 de maio do ano passado. A prática é proibida no mercado de capitais. Em comunicado divulgado no último dia 3, a varejista afirma ter prestado informações à autarquia sobre “negociações com ações de emissão da companhia realizadas pelo Sr. Marcio Goldfarb”.

A Marisa soma mais de 340 lojas em todas as regiões do país.

Com informações da FolhaPress