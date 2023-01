Estão abertas as inscrições para o programa de aceleração de negócios inovadores e startups Rio Doce Labs. A iniciativa é voltada para empreendedores que tenham soluções inovadoras para os desafios das cidades de Governador Valadares e Ipatinga, em Minas Gerais, e Linhares, no Espírito Santo. Os interessados podem se inscrever no site www.riodocelabs.com.br até o dia 18 de fevereiro. A lista dos selecionados será divulgada no site do Rio Doce Labs até o dia 3 de março.

Construído em parceria com a empresa de inovação tecnológica IEBT, o programa Rio Doce Labs terá duração de nove meses e atenderá empreendedores em todos os níveis de desenvolvimento, desde pessoas com uma ideia de negócio até negócios mais consolidados que buscam aprimoramento.

O Rio Doce Labs será conduzido em duas etapas e serão selecionadas até 15 negócios em cada um dos territórios para a fase de pré-aceleração. O objetivo é apoiar os negócios em seu desenvolvimento, oferecendo estruturação dos negócios, baseado em metodologias robustas e amplamente aplicadas pela empresa executora do programa.

“O Rio Doce Labs é um programa totalmente gratuito que consiste em apoiar empreendedores no desenvolvimento de suas ideias, startups e negócios em variados níveis de maturidade, oferecendo orientação e capacitação de acordo com as dimensões do mercado. Buscamos encontrar soluções inovadoras para o desenvolvimento do território e apoio à população em seu dia a dia”, destaca Ana Cristina de Alvarenga Lage, coordenadora do Programa de Economia e Inovação da Fundação Renova.

QUEM PODE PARTICIPAR?

O programa é voltado para o público das regiões de Governador Valadares, Ipatinga e Linhares, que possuem ideia de negócio, negócio em fase inicial e/ou consolidados que identificaram um problema e que buscam inovar o modelo de negócio ou um produto que vise suprir as necessidades locais.

Para incentivar a participação de donos de negócio e viabilizar o programa para os candidatos, o Rio Doce Labs vai oferecer um auxílio de R$ 1.000 mensais por participante selecionado, podendo alcançar até R$ 2.000 por negócio, caso haja dois participantes inscritos no time.

Dentre os 15 negócios participantes, cinco passarão para a fase final de aceleração que durará em torno de seis meses. Durante esse período, além da ajuda de custo mensal, os participantes receberão um apoio para a criação de sistemas, construção de softwares, protótipos, entre outras ferramentas, totalizando até R$ 36 mil disponibilizados para cada negócio, desde que aprovado o plano de execução financeira pela empresa executora do programa.