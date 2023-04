O Web Summit Rio, será o primeiro evento do Web Summit realizado fora da Europa. O evento alcançou um recorde, esgotou os 20 mil ingressos mais rápido do que qualquer outra edição. A conferência acontece no Rio de Janeiro de 1º a 4 de maio de 2023 e reunirá mais de 900 startups vindas de várias partes do mundo.

Monkey Money é uma startup que iniciou suas atividades recentemente na região do Vale do Aço. E já foi selecionada para integrar o grupo de startups que estarão presentes no Web Summit. A Fintec é parte do S.Group Investments, que tem como CEO global Simone Salgado.

A startup chegou ao Vale do aço com a missão de trazer desenvolvimento econômico local e inclusão digital, através de ferramentas tecnológicas que irão auxiliar o empreendedor a potencializar o seu negócio. Além de plataforma de cursos gamificada para capacitação e treinamento tanto para os gestores, quanto para seus respectivos colaboradores.

No evento a equipe terá contato com as mais recentes tecnologias de diversas áreas, a oportunidade de fazer network, além de assistir palestras de renomados speakers. Para trazer para o Vale do Aço o que há de melhor em tecnologia e inovação! E dessa forma, fomentar o desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade e o empreendedorismo.