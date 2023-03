A Usiminas participou neste mês de março do programa ScaleUp in Brazil, promovido pela Apex Brasil, em parceria com o Fiemg Lab. Com o objetivo de atrair empresas internacionais de tecnologia para investimentos em território brasileiro, o evento promoveu momentos de matchmaking com instituições de fora do país e indústrias mineiras.

O último encontro reuniu startups do Japão, Singapura e Israel com grandes empresas mineiras para momentos de conexão e rodadas de negócios. Na ocasião foram realizados debates sobre: quais inovações e soluções para o setor produtivo estão sendo desenvolvidas no exterior e, se essas novas tecnologias têm sinergia com as demandas das indústrias brasileiras.

De acordo com o gerente de Inovação da Usiminas, Davison Cardoso, participar desse tipo de evento é de extrema importância, pois conecta a companhia ao mercado internacional de inovação aberta. “O ScaleUp é uma forma inovadora e relevante de troca com instituições do exterior. Com essa experiência, podemos analisar as aplicações que já realizamos com startups nacionais e identificar o que é necessário avançar no nosso ecossistema de inovação”, explica.

O ScaleUp inBrazil é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), em parceria com a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP). O evento contou com a parceria do FIEMG Lab na realização das conexões entre as startups estrangeiras com as empresas mineiras.

INOVAÇÃO NA USIMINAS

Com foco na criação de um ambiente cada vez mais aberto às novas tecnologias e com olhar na excelência operacional, o programa InovaAí da Usiminas, criado em 2019, tem como base a abertura para o intraempreendedorismo e para a inovação. O foco do programa é impulsionar soluções inovadoras, suportando o desenvolvimento e crescimento da empresa por meio de conexão com startups, transformação cultural e interação com o ecossistema, gerando resultados sustentáveis.

A companhia tem um histórico em pesquisa e desenvolvimento que já ultrapassa cinco décadas. Desde a sua criação, o Inovaí, que teve o seu quarto ciclo iniciado em 2023, já envolveu mais de três mil colaboradores e colaboradoras das empresas Usiminas, dezenas de parceiros externos e somou mais de 1500 ideias captadas nas mais diversas áreas da companhia.