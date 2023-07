O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, anunciou nesta quarta-feira (12) a formação da startup de inteligência artificial xAI com o lançamento do site da empresa, revelando uma equipe formada por engenheiros que trabalharam em companhias como Google, Microsoft e OpenAI.

De acordo com a Época Negócios, a startup será liderada por Musk, presidente-executivo da Tesla, que já disse em várias ocasiões que o desenvolvimento da IA ​​deve ser pausado e que o setor precisa de regulação.

“Anunciando a formação da @xAI para entender a realidade”, escreveu Musk em um tuíte nesta quarta-feira.

O site diz que a startup realizará um evento no Twitter Spaces em 14 de julho.

Em março, Musk fez o registro de uma empresa chamada X.AI Corp, incorporada em Nevada, de acordo com um documento estatal.

A empresa lista Musk como o único diretor e Jared Birchall, diretor administrativo do escritório familiar de Musk, como secretário.