Aliar tecnologia, inovação e sustentabilidade. Com esse grande desafio, a Prefeitura de Coronel Fabriciano lança, oficialmente, o Centro Integrado de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. Trata-se do primeiro coworking público do Vale do Aço para microempresas, microempreendedores individuais (MEIs), startups e pessoas que buscam o desenvolvimento da cidade.

O espaço também contará com salas multiuso para treinamentos e reuniões, laboratório e hub de inovação, aceleradora e incubadora de startup e área de convivência. A proposta é criar um ambiente moderno para ser referência e apoio para diversos agentes de empreendedorismo.

A Ordem de Serviço autorizando o início das obras foi assinada pelo vice-prefeito Sadi Lucca, na ocasião representando o prefeito Marcos Vinicius. O termo foi formalizado na última segunda-feira (7), durante a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Coronel Fabriciano (Codecel). O investimento é de R$ 400 mil em recursos próprios do município.

“É mais uma inovação da Gestão Novos Tempos que vem beneficiar a população de Fabriciano, mais especificamente, a classe empresarial. O Centro Integrado vai reunir várias entidades, num ambiente moderno com vários serviços, para fortalecer e apoiar quem já empreende ou quem deseja empreender na cidade”, disse Sadi Lucca.

“A Prefeitura de Coronel Fabriciano, e o prefeito Dr. Marcos Vinícius, estão de parabéns. Hoje, o Poder Público e o Conselho Municipal (que já é referência no Estado) assinam o termo para um importante projeto. O Centro Integrado vai criar um ambiente de negócios favorável, com diversos parceiros e dar oportunidades para as empresas avançarem”, resumiu Antonio Eugênio, presidente do Codecel.

O Centro Integrado funcionará no prédio que abriga a secretaria de Desenvolvimento. O local já passa por uma reforma completa e será modernizado para atender a sua nova funcionalidade, que é gerar Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia para Coronel Fabriciano e região.

A previsão é entregar o novo equipamento público em janeiro de 2024, durante as comemorações de aniversário da cidade.

SUPORTE PARA CRESCER

A proposta do Centro Integrado é ser um local compartilhado para trabalho e geração de negócios, com estímulo à criação e interação entre a comunidade empreendedora.

Além dos espaços compartilhados de trabalho, a infraestrutura física atende outros tipos de demandas de empreendedores: cabines para reunião por videoconferência, salas de reuniões executivas, auditório, salas de treinamento e laboratório de informática

“A nossa proposta é criar um ambiente de negócios, com diversos serviços e facilidades em um só local acessível a qualquer empresário, desde um microempreendedor a uma grande empresa. E o melhor, tudo gratuito”, explica o secretário de Governança de Desenvolvimento Econômico, Daniel Papa.

A prefeitura também vai oferecer, por meio de parcerias, suporte técnico e estratégico para fomentar o desenvolvimento dos negócios “abrigados” no Centro Integrado.

“No Centro Integrado funcionarão a Sala Mineira do Empreendedor, o Portal do Emprego, Sebrae. Também já fechamos novas parcerias com Senai/Fiemg e Senac e outras entidades e contaremos ainda com parcerias de universidades, instituições governamentais e organizações setoriais por meio de projetos e iniciativas com foco em fomento e aceleração de negócios, qualificação profissional”, conclui Daniel.