A cidade de Ipatinga sediará no final desta semana dois importantes eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo para solução de negócios. No próximo sábado (24), acontecerá no auditório da Fadipa, no bairro Veneza, a primeira edição do Pixel Festival, realizado pelo IEBT Innovation. E a partir desta sexta-feira (23), até domingo (25), acontecerá a Techstar Startup Weekend, na Faculdade Única, no bairro Bethânia.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Dijalma Matos, sediar eventos de tamanha magnitude em um mesmo fim de semana colocam Ipatinga de vez no mapa das inovações tecnológicas. “Em nome da administração municipal, digo o quanto nos sentimos honrados em sediar dois eventos de porte nacional como o Pixel Festival e a Techstar Startup Weekend. Afinal, somos a Cidade do Futuro, como é destacado no slogan de governo, mirando o desenvolvimento avançado, e nada melhor que nos firmarmos como referência em tecnologia e inovação”, destacou.

SOBRE OS EVENTOS

O Pixel Festival promete movimentar a cena da inovação na região a partir de palestras, painéis, Demoday (dia de demonstração) do Rio Doce LABS e muitos sorteios. O encontro foi idealizado para promover a cultura de inovação, empreendedorismo e fomento de novas soluções e negócios na região com o desenvolvimento do ecossistema empreendedor, oferecendo as ferramentas, recursos e conhecimentos necessários para impulsionar ideias e transformá-las em soluções inovadoras e sustentáveis.

Flávia Villela, gerente de Projetos do IEBT, fala sobre a expectativa para o evento: “Estaremos comprometidos em criar um ambiente de colaboração e inspiração, onde os participantes poderão se conectar com outros empreendedores, investidores e entusiastas da tecnologia e inovação, compartilhar ideias e visualizar novas oportunidades de negócios”.

Já o Techstars Startup Weekend é um evento global que acontece dentro de um final de semana, com o desafio de desenvolver uma solução de negócio ao final dessa maratona. No começo do evento as pessoas participantes são divididas em equipes com especialidades mistas (negócio, desenvolvimento e design) e, durante toda a jornada, há o acompanhamento de mentores com experiência de mercado, para facilitar a viabilidade das ideias. O evento é uma oportunidade única de se conectar com pessoas ou até mesmo iniciar um novo negócio.