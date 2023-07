Com objetivo de promover a cultura entre os trabalhadores da indústria, além de revelar talentos inéditos da música mineira, o Festival Sesi Música Minas Gerais 2023 está com inscrições abertas até o próximo dia 18 de agosto. Neste ano, a programação será concentrada no dia 12 de outubro, no Teatro SesiMinas, com shows de dez finalistas, além de apresentação de um artista convidado, e premiação total de R$ 10 mil para os três vencedores.

Em sua 12ª edição, o Festival Sesi Música Minas Gerais mantém o princípio de fomentar a formação cultural dos trabalhadores, a partir do incentivo a talentos que atuam na indústria, mas nem sempre são conhecidos ou mesmo estimulados a divulgar sua arte. “O projeto tem o importante papel de fortalecer a indústria como participante ativa na formação cultural do trabalhador. E o festival contribui para a melhoria da qualidade de vida e a elevação da autoestima dessas pessoas, através da valorização de seus talentos, incentivando a criatividade e a produção musical”, avalia a gerente de Cultura do SesiMinas, Karla Bittar.

Desta vez, podem se inscrever trabalhadores da indústria, bem como seus dependentes diretos — filhos e cônjuges —, além de jovens aprendizes e estagiários maiores de 16 anos. Os interessados devem gravar um vídeo cantando a música a ser inscrita, com duração de, no máximo, um minuto, e tamanho digital de até 100 MB (megas). Vale todo o tipo de gênero musical, do samba ao funk, sem distinções. “O sucesso de cada edição está diretamente relacionado às inscrições. Esperamos receber materiais diversos que contemplem as mais variadas formas e manifestações artísticas e musicais. A diversidade traz dificuldades na hora da seleção e premiação. Mas apresenta também uma enorme riqueza artística ao espetáculo”, pontua Karla Bittar.

Os trabalhadores-artistas podem concorrer na categoria cantora/cantor solo ou duplas, com apenas uma inscrição e uma música, sendo vetadas a configuração de trios e bandas com mais integrantes. Em caso de descumprimento das regras, as inscrições irregulares serão invalidadas pela coordenação do festival. Além disso, os participantes devem escolher uma canção não inédita para cantar, ou seja, não são permitidas músicas autorais e não gravadas anteriormente. As premiações serão de R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo colocado e R$ 2 mil para o terceiro.

No dia da festa, haverá apresentações de dez finalistas selecionados pela direção artística do SesiMinas, além de show especial com um artista convidado ainda a ser divulgado. A ideia deste formato é que os jurados possam analisar com precisão e tempo a apresentação dos concorrentes, incluindo a interação e envolvimento de cada um com o público, além de levar um artista de peso para fechar a celebração e inspirar os trabalhadores.

“O objetivo é potencializar cada participante, seja por ritmo ou gênero musical. A direção artística do festival também leva em consideração a dinâmica e participação do espectador, peça fundamental do evento. Além de tudo isso, vamos contar com a presença de um artista convidado para abrilhantar ainda mais o festival”, diz Karla Bittar.