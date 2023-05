O Centro Cultural Usiminas já está preparado para receber mais uma programação gratuita de atividades da Ação Educativa do Instituto Usiminas. Com inscrições abertas, o público pode se cadastrar para acompanhar e participar das atividades culturais. A iniciativa conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e reforça a atuação social continuada da companhia nas localidades onde está presente. As atividades são direcionadas para escolas, famílias e comunidades do Vale do Aço, e pessoas de todas as idades podem participar.

No dia 14 de junho, instituições de ensino da região têm a oportunidade de explorar o Teatro do Centro Cultural Usiminas a partir de um texto lúdico, que compara o espaço a um navio e apresenta a história do teatro e seus bastidores. Já no dia 15/6, o Histórias Contadas imerge o público no espetáculo “Tudo sobre o amor”, na recém-reaberta Biblioteca Central de Ideias, que está com visual novo e cheia de novidades. Durante todo o mês, o espaço fica aberto para o público, de terça a sábado. Às terças-feiras também realiza o delivery de livros.

No sábado (24/06), é a vez da oficina de colagem. No mesmo dia, o Programa de Formação de Professores recebe Renan Quinalha para propor uma discussão sobre como as questões de gênero podem pautar debates contemporâneos.

A Ação Educativa do Instituto Usiminas busca fortalecer iniciativas para proteger e salvaguardar o patrimônio natural e cultural do Brasil. Também contribui para uma educação de qualidade e promove a aproximação de famílias, estudantes e professores com diversas linguagens artísticas e educativas que fazem a diferença na vida das comunidades. Os interessados em participar podem se inscrever via Sympla, pelo link www.sympla.com.br/educativoinstitutousiminas, ou pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, destaca a importância de estimular o acesso à cultura por meio de iniciativas plurais e inclusivas. “Buscamos direcionar ações em prol da preservação e valorização da cultura material e imaterial. A programação educativa reforça nosso sólido trabalho de atuação social nesses 30 anos de Instituto Usiminas e 20 de Ação Educativa, remontando ao início das operações da Usiminas na década de 60 e priorizando o desenvolvimento sustentável das comunidades das quais faz parte”, salienta.

Serviço:

Biblioteca Central de Ideias

Local: Centro Cultural Usiminas

Horário de funcionamento: terça à sábado, das 12h às 20h

Delivery de livros: terças-feiras informações: (31) 3824-3849 | bibliotecacentraldeideias@usiminas.com

14/06

Ação Educativa

Histórias do Teatro com Luzia di Resende e Diego Martins

Local: Centro Cultural Usiminas

Horários: 9h30 e 14h

15/06

Histórias Contadas

Tudo sobre o amor com DaMa Espaço Cultural (MG)

Horário: 19h

Local: Biblioteca do Centro Cultural Usiminas

Classificação: Livre

24/06

Tardes de Criação

Oficina de Colagem com Ação Educativa do Instituto Usiminas

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 15h

24/06

Programa de Formação de Professores

O que podemos aprender sobre as questões de gênero? – com Renan Quinalha

Horário: 10h

Local: Centro Cultural Usiminas

Duração: 2h