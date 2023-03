Em continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2019, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA segue com a formalização da atividade do artesanato nos municípios da região.

O processo de cadastramento do artesão no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e neste ano, no Vale do Aço, já contemplou os municípios de Córrego Novo e Santana do Paraíso.

Por meio do cadastramento, os artesãos obtêm a Carteira Nacional do Artesão, que é um documento físico, gratuito, válido em todo o território nacional e que formaliza a atividade artesanal. Com o documento em mãos, o artesão cadastrado passa a ter benefícios como acesso aos cursos de capacitação, feiras e eventos apoiados pela Sede e pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), além de ações dos Serviços em Inovação e Tecnologia (SebraeTec).

ECONOMIA LOCAL

A assessora técnica especializada em Desenvolvimento Econômico, Fabiana Souza, explica que a Agência RMVA, alinhada às diretrizes do Governo de Minas Gerais, considera o artesanato como um segmento relevante para a economia no desenvolvimento econômico e social dos territórios, incluindo o Vale do Aço.

“A Agência RMVA apoia, via cadastramento dos artesãos, o desenvolvimento e promoção das atividades artesanais por proporcionarem a valorização dos profissionais da região, elevando o nível de trabalho, social e econômico, bem como promovendo o entendimento de que o artesanato é empreendedorismo, visto que ele fomenta a economia local, gera emprego e renda, destaca a arte local e estimula a compra consciente”, pontua Fabiana.

Além de Córrego Novo e Santana do Paraíso, a Agência RMVA realizou mutirões nos municípios de Ipatinga, Marliéria, Mesquita, Naque e Timóteo, com mais de 130 artesãos cadastrados.

Para as prefeituras ou associações/cooperativas de artesãos que possuam interesse em realizar o mutirão de cadastramento, deverá ser enviado e-mail para comunicacao@agenciarmva.mg.gov.br.