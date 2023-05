Neste sábado (13), de 10h às 19h, será realizado no Ipaminas Esporte Clube, em Ipatinga, o Trem Nerd, o maior evento de anime da Região Metropolitana do Vale do Aço. O festival terá neste ano, a participação da cosplay da Mulher Maravilha do Brasil, Day Wonder.

O espetáculo Trem Nerd nasceu em 2017 e tem como objetivo popularizar a cultura pop coreana e japonesa no Vale do Aço, valorizando os artistas regionais.

Em setembro de 2022, os promotores do anime deram um enfoque social ao evento através do Trem Nerd New Stage. Nesse encontro, foram disponibilizados ingressos em escolas públicas e para pessoas de baixa renda, além de arrecadar mais de 100 quilos de alimentos para o Projeto Anjos da Rua.

O Trem Nerd oferece, cada vez mais, oportunidade aos jovens da região que sonham em mostrar seus dons artísticos através da dança, dos desenhos e das fantasias cosplay, proporcionando um ambiente saudável para os jovens e suas famílias.