Uma artista nascida em Bom Jesus do Galho e radicada em Ipatinga desde o final da década de 1990 é uma das personagens escolhidas para estrelar uma das histórias contadas na série de curtas-metragens do projeto “Curta Vitória a Minas II”, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é do Instituto Marlin Azul e do Ministério da Cultura.

Nesta nova edição do projeto, estão sendo contadas dez histórias, e o primeiro filme a ser gravado no Vale do Aço é “Santa Cruz”, dirigido pela artesã bom-jesuense Rita Bordone, que reside e trabalha em Ipatinga desde 1997.

Graduada em Artes Visuais, Rita participou de diversas oficinas de artes, teatro, dança contemporânea, cenografia e maquiagem, se especializou na arte da impressão têxtil botânica em utilitários e coleciona objetos e ideias do cotidiano para serem transformados e ressignificados em exposições.

O roteiro será gravado em Ipatinga. As filmagens se estendem até sexta-feira (10). Em seguida, a equipe de produção se deslocará para Naque, onde gravará de 13 a 15 de fevereiro “O Tempo era 1972”, dirigido pelo aposentado Ademir de Sena Moreira. Das dez histórias selecionadas nesta segunda edição do projeto, cinco são mineiras e cinco capixabas. Em Minas Gerais, foram escolhidas histórias de Ipatinga, Naque, Aimorés, Coronel Fabriciano e Nova Era.

CURTAS-METRAGENS

“Temos em nossa região histórias muito ricas, que merecem ser contadas e conhecidas por todos. Como explicam os produtores, as narrativas são escritas por moradores de cidades capixabas e mineiras que se desenvolveram no entorno da Estrada de Ferro Vitória-Minas e estão virando filmes de curta-metragem de até 15 minutos”, destaca o diretor do Departamento de Cultura de Ipatinga, Leonardo Batista.

Após a seleção, os dez autores se reuniram numa imersão para estudar noções básicas de roteiro, direção, fotografia, som, produção, direção de arte e mobilização comunitária, contando com o acompanhamento de profissionais do cinema de renome nacional.

Com o roteiro e o plano de produção em mãos, cada autor voltou para sua cidade de origem para articular e envolver a comunidade na materialização da obra. Neste momento, está sendo colocado em ação o plano de filmagem. As novidades sobre as gravações podem ser acompanhadas no endereço eletrônico https://curtavitoriaaminas.com.br.