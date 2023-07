A Associação dos Amigos do Parque Estadual do Rio Doce – DuPerd promoverá no dia 8 de julho (sábado), de 14h às 22h, o 1º CulturArte do Perd, a ser realizado no espaço do restaurante da Unidade de Conservação. Com programação diversificada e entrada gratuita, o evento será um festival de cultura, artes, artesanato e culinária em celebração aos 20 anos da DuPerd e aos 79 anos de criação do Parque Estadual do Rio Doce.

O evento terá apresentações musicais, entre elas: Douglas Netto, Baque Mulher Ipatinga e Coral Gargantas de Ouro de Sem-Peixe. Além disso o festival contará com performances de danças, capoeira, sarau de poesias, entre outras expressões artísticas. Paralelamente às apresentações, será realizada a feira de artesanato e culinária, com artesãos dos municípios do entorno da Unidade de Conservação e do Vale do Aço, e bingo com produtos da feira.

A presidente da DuPerd, Isa Klein, reforça o convite para todos que desejarem participar do evento. “A entrada será franca, neste dia a portaria do Parque estará liberada para todos que quiserem estar conosco. É chegar e curtir esse dia leve e gostoso. Aproveitar as apresentações, músicas, oficinas, experimentar as delícias a serem preparadas. Enfim, curtir o dia celebrando conosco esses aniversários tão importantes”, convida Isa.

A DUPERD

Fundada em 12 de julho de 2003, a DuPerd tem entre suas finalidades: Promover e defender a fauna, flora, recursos naturais e hídricos do Parque; divulgar o valor ambiental, social e econômico do Parque Estadual do Rio Doce e suas potencialidades; desenvolver ações de educação ambiental junto à população visando maior conscientização da importância da preservação e conservação do Perd; e promover e apoiar o turismo sustentável no Perd e seu entorno.

A presidente da DuPerd, pontua que a associação possui uma relação de parceria profícua com a unidade de conservação. “Temos uma relação de apoio e parceria com o Parque, atuando em ações junto à população, ao poder público e Iniciativa privada que visem a preservação e uso sustentação do Perd”, destaca Isa.