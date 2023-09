Neste sábado (16), o Centro de Convenções Cidade da Fé, no bairro Panorama, em Ipatinga, sediará o encontro da Convenção Batista Nacional (secção Vale do Aço). Milhares de fiéis das dezenas de igrejas da região são esperados no “Celebra CBN”, para comemorar os 56 anos de fundação da denominação.

O presidente da CBN Vale do Aço, Pr. Luiz José Gonçalves, informou que a programação começará às 17h com a apresentação de bandas regionais e da orquestra Cristo.

“Além da presença do chefe do Executivo de Ipatinga, seremos honrados com o Pr. Filipe Espíndola (Pres. da CBN Nacional) e do Pr. Elder Machado (Pres. da CBN Estadual). O palestrante será o Pr. Alan Pinto”, anunciou Gonçalves.