As estantes da Biblioteca Central de Ideias ganharam novas cores. É que o espaço, mantido pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, recebeu 30 obras do escritor e cartunista Ziraldo, um dos símbolos da literatura e cultura nacional, colecionando agora mais de 70 títulos assinados pelo autor. A doação foi feita pelo Instituto Ziraldo durante visita no 14º Salão do Livro Vale do Aço e na Exposição Através do Z, que ainda está montada na Galeria Hideo Kobayashi, no Centro Cultural Usiminas, com patrocínio da Usiminas, e homenageia os 90 anos do autor. Com entrada gratuita, a mostra fica exposta até 22 de julho.

Entre os novos títulos, carregados de cor, ilustrações e histórias, estão “Julieta no mundo da culinária”, “Os três mosqueteiros em quadrinhos”, “Turma do Pererê (as manias do Tininim)”, “Dom Quixote”, “O Japão e os brasileiros”, “Os zeróis”, entre outros. Sem contar as clássicas aventuras do Menino Maluquinho, um de seus personagens mais famosos: “Maluquinho por esporte”, “Três vezes maluquinho”, “Meu primeiro maluquinho em quadrinhos”, e muito mais.

Os sócios podem fazer o empréstimo dos novos livros e outras mais de 6 mil obras do acervo presencialmente na Biblioteca ou por meio do Delivery de Livros, serviço que o Instituto Usiminas presta desde 2020. Gratuitamente, às terças-feiras, o público do Vale do Aço pode reservar o livro e recebê-lo em casa. A Biblioteca Central de Ideias completou este ano 18 anos de funcionamento, reforçando o compromisso da Usiminas com uma atuação social perene e de extrema relevância na comunidade.

Os títulos foram entregues pelas mãos da irmã de Ziraldo, Santinha Teixeira, e da sobrinha e diretora do Instituto Ziraldo, Adriana Lins. “A Biblioteca Central de Ideias tem uma atuação muito constante de facilitação ao acesso à literatura. Isso é muito bonito. Ficamos felizes em colaborar com esse belo trabalho, já que ir além da leitura é a missão do Instituto Ziraldo, e totalmente encantados com a competência do educativo e do Instituto Usiminas, sempre empenhados na formação de pessoas. Agradeço a Globo Livros por ter apoiado essa doação. Estamos juntos colaborando e inspirando, como a obra do Ziraldo sempre faz”, afirma Adriana.

Para Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, é uma alegria receber grandes obras de Ziraldo no acervo. “Temos como parte de nosso compromisso estimular a leitura e promover o acesso a meios para uma educação de qualidade. É de encher os olhos poder oferecer à nossa comunidade livros tão ricos e cheios de criatividade. Somos gratos por ter a oportunidade de impulsionar ações estruturantes para todos por meio dessa parceria incrível, que tem total sinergia com nossa atuação social”, declara.