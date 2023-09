Se você acredita no poder da inclusão, da diversidade e da expressão cultural, este é o momento de inscrever suas ideias. A Cenibra, indústria de celulose sediada em Belo Oriente, acaba de lançar o Edital de Projetos Incentivados 2023/2024.

O Edital contempla projetos nos segmentos de Cultura e Esporte e dos Fundos da Infância e do Adolescente, do Idoso, da Saúde (Pronon e Pronas), desde que devidamente aprovadas em leis de incentivo fiscal e estar em conformidade com as exigências legais. A escolha dos projetos é feita pela Cenibra.

O período de inscrições vai de 04/09 a 03/10/2023. Os interessados em inscrever projetos devem acessar o endereço https://sociall.cenibra.com.br/ e conferir todas as informações. O resultado será divulgado em novembro.

Para a Cenibra, ajudar as comunidades e respeitar o meio ambiente faz parte da sua história. A empresa está comprometida em contribuir para o desenvolvimento sustentável da região onde está inserida e em promover ações que beneficiem a sociedade em diversos aspectos.