Belas tradições e manifestações da cultura japonesa, com exposição de ícones milenares da sociedade nipônica, estarão entre as atrações do 10º Festival do Japão em Minas. O evento será um momento único de imersão na diversidade cultural japonesa, seus costumes e valores, oportunidades de negócios para expositores e participantes, além de ampliar os laços sociais e econômicos entre o Japão e o Estado de Minas Gerais.

Fruto da parceria entre Brasil e Japão, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra é uma das apoiadoras da iniciativa. A fabricante mineira de celulose, que completa 50 anos de fundação em 2023, marcará presença com um estande onde estarão expostos seu processo produtivo, o desenvolvimento da Empresa ao longo do tempo e alguns produtos dos projetos sociais apoiados.

Neste ano, o Festival terá como tema as “chochins”, luminárias feitas de papel, e as “ishi-dooros”, feitas com pedra. Para os japoneses, as luzes representam as aberturas dos caminhos e têm um significado espiritual forte.

Estão previstas inúmeras apresentações artísticas e sociais, áreas institucionais, empresariais e comerciais. Haverá também espaço dedicado aos expositores de produtos mineiros e artesanatos típicos, áreas de games, artes marciais, dentre outros.

Cerca de 30 mil visitantes são aguardados nos três dias de evento, que será realizado no Expominas, em Belo Horizonte, no período de 3 a 5 de Março.

HISTÓRIA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Cenibra é uma empresa de capital fechado controlada pela Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co., Ltd. (JBP). O acionista principal da JBP é a Oji Holdings Corporation. Opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. Maneja uma área total de 254 mil hectares em 54 municípios, sendo 40% deste território destinado a Áreas de Preservação Permanente, reservas legais e vegetação nativa.