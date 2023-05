O Centro de Memória Usiminas (CMU), inaugurado no dia 26 de outubro, recebeu desde o dia 13 de abril visitas de pessoas idosas atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Instalado no prédio do Grande Hotel de Ipatinga, no bairro Castelo, o espaço já recebeu em torno de 140 visitantes nos últimos 30 dias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a ação teve como objetivo possibilitar às pessoas idosas que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos conhecer um pouco da cultura da nossa cidade e da indústria do Aço-Usiminas.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. “Nosso objetivo é fortalecer as relações familiares e comunitárias, além promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva”, destacou a secretária de Assistência Social Jany Mara Bartolomeu.

A oportunidade de integração com a história do município no CMU viabilizou aos participantes conhecimentos sobre um amplo acervo histórico. São pinturas, esculturas assinadas, entre outras obras de importantes nomes, reunidas pela empresa ao longo de sua história.

Além dos atrativos históricos, culturais e artísticos, o CMU conta com a exposição de uma locomotiva restaurada, de fabricação japonesa, de 1960.

A visitação ao Centro de Memória é gratuita e o agendamento de visitas mediadas para escolas e grupos pode ser feito pelo WhatsApp (31) 98437-3330.