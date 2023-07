Teve início no último dia 17 de julho o Festival de Dança de Joinville, um dos mais importantes festivais de dança do mundo. Anualmente profissionais da dança rumam para Santa Catarina nesta época do ano, em busca de aprimoramento e também para assistir os excelentes espetáculos que são apresentados durante todo o festival. São inúmeras atividades oferecidas o que faz com que Joinville se transforme na capital da dança. É nesse cenário que a jovem Maria Luisa Hott, com apenas 13 anos, participa de seu primeiro festival.

Maria Luisa é aluna do projeto Centro de Referência em Dança do Vale do Aço, que está em sua 15ª edição e desde março deste ano atende 100 crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 16 anos da rede pública de ensino, oferecendo aulas gratuitas de balé clássico, dentro do projeto Manutenção da Associação Cultural Zélia Olguin, que é viabilizado pelo patrocínio da Usiminas, com apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Ela entrou no projeto em 2019, aos 09 anos. De acordo com Salette Olguin, diretora artística e professora de balé do projeto, logo no início chamou atenção por suas qualidades físicas. “Durante a pandemia a Maluzinha teve um desenvolvimento tão espetacular nas aulas online, que conseguiu resultados surpreendentes. Seu despertar para a carreira profissional tem sido motivo de muito orgulho para todos nós. Além de um físico especial e uma flexibilidade incrível, é extremamente dedicada, responsável e é sempre um prazer trabalhar com ela”, destaca a professora.

Maria Luisa confessa que quando entrou no projeto ainda não queria ser bailarina e que aos poucos descobriu uma paixão que nunca pensou que poderia existir. “O Centro de Referência é onde eu pude começar o meu sonho. As professoras do projeto são as minhas inspirações, a tia Salette e a tia Larissa são mulheres muito fortes e guerreiras e que batalham todos os dias para ver a evolução em todas as alunas. Ir para o festival é um sonho realizado. Estou muito feliz em ver que o esforço valeu a pena e nunca vou esquecer disso”, destaca a bailarina.

Salette Olguin vem preparando Maria Luisa para participar do Festival desde o ano passado. No encerramento das atividades do Centro de Referência em 2022 ela participou da montagem de “Brincando de Gente Grande” no papel principal do espetáculo e do corpo de baile do clássico de repertório Dom Quixote. Para o Festival de Dança de Joinville, além dos ensaios semanais com Salette Olguin, agora, na primeira quinzena de julho, a bailarina contou também com toques especiais do bailarino profissional Guilherme Júnio, recentemente chegado da Rússia, onde atuou por cinco anos na Ópera Primmariinsky.

O Festival de Dança de Joinville vai até o dia 29 de julho e a bailarina Maria Luisa Hott se apresenta em Palcos Abertos e no Festival da Sapatilha com a variação do Balé Clássico de Repertório “La Esmeralda”, coreografia Original de Marius Petipa e um Balé Neoclássico “O Florescer da Camélia”, coreografado por Salette Olguin.