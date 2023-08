O grupo de Congado Guarda de Moçambique de Timóteo estará neste final de semana na Bahia para participar de um evento cultural nas cidades de Saubara, no Recôncavo baiano, e na capital Salvador.

O jovem grupo do bairro Bela Vista, de Timóteo, já é tido como uma das maiores referências do congado mineiro onde sempre se faz presente nos principais festejos religioso por várias cidades brasileiras.

Para o Capitão Mor Mestre Luís Fabiano dos Santos representar Minas Gerais na Bahia “é levar a força do canto, da dança e da alma do nosso povo mineiro”. “Os nossos tambores vêm ganhando força porque nós temos nos organizado e fazendo apresentações nos quatro cantos de Minas”, disse mestre Luís Fabiano.

Segundo contou, o secretário estadual de Cultura, Leônidas Oliveira, faz questão de frisar que cresceu no congado e por isso apoia essa importante manifestação cultural. Para ele o congado é um legítimo representante da “afromineiridade” e por isso está estimulado o crescimento do congado em todo o Estado. Luís Fabiano destacou também que o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) tem trabalhado para o reconhecimento do congado mineiro como bem imaterial.

Ele citou ainda o incentivo que tem recebido o que reforça o congado como uma legítima manifestação cultural da cidade e do estado. “Em Timóteo a intolerância religiosa não tem vez. A nossa cultura e os nossos costumes são sistematicamente respeitados pelo atual governo”, destacou mestre Luís Fabiano.

AGENDA

A Guarda de Moçambique de Timóteo participa de uma entrevista para InterTV dos Vales nesta sexta-feira às 12h30 e em seguida segue viagem para cidade de Saubara onde, no sábado, participa do 10° Encontro da Chegança das Marujadas.

Já no domingo (6) o grupo de Timóteo vai estar presente na Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos homens Pretos no Pelourinho, em Salvador, onde a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário oferece um almoço ao grupo.