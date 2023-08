“O mundo chegando de moto”, descreve Gabriella Beltrame, professora e mãe dos pequenos Joaquim e Vicente Beltrame. Segundo ela, essa é a sensação ao receber o Delivery de Livros do Instituto Usiminas em sua casa, às terças-feiras, com os pedidos da família. Leitora assídua, ela é uma das quase 3 mil pessoas beneficiadas nos três anos de atuação do serviço. Com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa do Instituto Usiminas atende regularmente mais de 80 bairros em quatro cidades do Vale do Aço, disponibilizando o acervo da Biblioteca Central de Ideias para os interessados.

“O delivery é um encontro com a literatura, com o acesso democrático, com novos amigos e experiências e oportunidades de interação com a cultura. O livro chega sempre certo, embalado com carinho, entregue com muita paciência e devolvo com a mesma facilidade. É literatura em casa, gratuita, o mundo chegando de moto”, comenta Gabriella. Para ela e o pequeno Vicente, de 7 anos, a visita dos livros é como ter um confidente para novas histórias. “O Delivery é meu amigo, é muito legal receber meu livro aqui em casa”, diz.

O Delivery de Livros surgiu em 2020 com o objetivo de descentralizar o acesso ao acervo da Biblioteca Central de Ideias e seguir atendendo os leitores em meio ao isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Desde então, gratuitamente, todas as terças-feiras, o público de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso pode reservar o livro e recebê-lo em casa.

Para Cleiva Aparecida Souza, técnica em análises clínica, o Delivery foi sinônimo de conforto em meio ao estresse e indagações do momento, e segue cumprindo esse papel. “Frequentar bibliotecas sempre foi um hábito. Por isso, na pandemia, o delivery foi a melhor coisa. Fez diferença na minha vida, e ainda faz. É lindo ver essa iniciativa em ação, não só pela acessibilidade, mas pela filosofia de passar histórias adiante. Quanto mais pessoas tiverem acesso aos livros, melhor. Livro é para proporcionar alegria, relaxar e sugar conhecimento.”

COMUNIDADE MULTIPLICADORA

Uma família multiplicadora. É assim na casa de Gabriella. Joaquim Beltrame, em especial, vai além. O pai, Elder Beltrame, conta que o menino de 12 anos compartilha a iniciativa sempre que possível. “A experiência para ele extrapola o hábito de leitura. Reconhecendo a importância que o serviço teve e tem, o Joaquim divulga o Delivery em diferentes espaços. Ele já até apresentou a iniciativa em um projeto que participa, o Sócio Mirim da Associação dos Engenheiros do ITA, evidenciando as mudanças que a leitura acessível promove. São uma dupla muito feliz.”

O Delivery de Livros reforça o compromisso do Instituto Usiminas com a formação. Por meio do estímulo à leitura, busca fortalecer a educação inclusiva, equitativa e de qualidade. “Este projeto é uma ligação direta e muito eficaz com a comunidade. Entendemos que o Delivery é muito mais que um empréstimo de livros, é democratização do acesso e promoção do conhecimento,”, frisa Penélope Portugal, Diretora do Instituto Usiminas.

Todo o acervo da Biblioteca Central de Ideias está cadastrado para consulta e reserva no site usiminas.phl.bib.br. O delivery também pode ser solicitado pelos telefones (31) 3824-3849 e (31) 98437-3330 (WhatsApp), ou pelo e-mail bibliotecacentraldeideias@usiminas.com, de terça a sábado, das 12h às 20h. Ao todo, são mais de 6 mil títulos disponíveis.