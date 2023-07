No próximo domingo (23), a Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano vai realizar o 6º Congresso Diocesano do Terço dos Homens, cujo tema será “Homens do Terço, vocação para a Igreja!”, inspirado no 3º Ano Vocacional, que segue proposta de evangelização feita pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e desenvolvido em todas as dioceses do Brasil em 2023.

O Congresso é realizado a cada dois anos, e a cidade de Itabira é a sede escolhida para este ano. O evento começará às 8h, com a recepção e café da manhã para as caravanas aguardadas de outros 23 municípios que compreendem a área pastoral da Diocese, entre eles, João Monlevade, Coronel Fabriciano e Ipatinga. Ainda pela manhã, haverá a entrada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, trazida diretamente do Santuário Nacional de Aparecida/SP; oração do Ofício de Nossa Senhora, e palestra sobre a temática do Congresso com o Pe. Jesu Doss Rayappan, religioso da Congregação de São Luis Maria de Montfort (Monfortinos); e benção dos alimentos com o Pe. Arlindo Ferreira Coura, assessor diocesano para o Teço dos Homens.

Após o intervalo para o almoço, a programação segue com um testemunho, recitação do Teço Mariano e a celebração da Missa pelo bispo diocesano dom Marco Aurélio Gubiotti.

A organização estima que o Congresso do Terço dos Homens 2023, em Itabira, reúna em torno de três mil pessoas, entre homens e suas famílias, além de pedir que os participantes levem canecas de casa. Os tickets-alimentação foram adquiridos com antecedência nos grupos paroquiais de Terço dos Homens.

Para o coordenador diocesano do Terço dos Homens, Domingos Assis, o movimento veio para ficar na Igreja: “O Terço dos Homens é um movimento de oração permanente presente em várias paróquias, comunidades e grupos pastorais, onde os fiéis meditam os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, por meio da recitação das Ave Marias”.