Nesta quarta-feira (6), a partir de 19h, no galpão do Parque Ipanema, a Mostra de Cinema Ambiental do Vale do Rio Doce – Cinevale, apresenta Lavra, do cineasta, artista visual e pesquisador em novas mídias, Lucas Bambozzi. Híbrido, o filme é protagonizado por uma personagem ficcional, que interage com personagens e situações reais abordando os impactos da mineração na paisagem mineira. A contaminação do rio Doce pelos rompimentos da barragem do Fundão, em Mariana, que varreu povoados do mapa e matou 19 pessoas, e de Brumadinho, que matou quase 300 pessoas, são o fio condutor do documentário.

Em uma espécie de road movie, a geógrafa Camila segue o caminho da lama tóxica resultante das tragédias. Ela se depara com paisagens, comunidades e pessoas devastadas pelos rompimentos e se sente, pela primeira vez, atingida e motivada a se envolver com movimentos de resistência.

Governador Valadares, Baguari, Território Krenak, Ouro Preto, Itabira, Paracatu de Baixo, Bento Rodrigues, Serro e Conceição do Mato Dentro são algumas das cidades retratadas em Lavras.

CURTAS

A sessão de cinema no Parque Ipanema será aberta com a exibição de curtas-metragens produzidos por alunos da Oficina de Cinema, Meio Ambiente e Mídia Móvel durante o curso ministrado pelo cineasta Gustavo Jardim em quatro escolas públicas de Ipatinga contempladas com a mostra.

A CineVale – Mostra de Cinema Ambiental do Vale do Rio Doce é uma realização do produtor cultural Alexandre Luna, com produção e projeção Shirley Maclane, Curadoria e Oficina Audiovisual de Gustavo Jardim, fotografia de Tatiane Bispo e Eduardo Galetto, assessoria de comunicação de Goretti Nunes, interpretação de libras por Vânia Coelho. A iniciativa conta com o apoio da Fundação Renova, via Edital Doce e Prefeitura Municipal de Ipatinga.