Conhecer, se apropriar e multiplicar a história do Patrimônio Cultural de Ipatinga. Essa é a proposta do Workshop Encontro com a Memória, realizado pelo projeto Pedra Mole Estação das Artes – Ano II. O projeto apresenta a história da primeira estação ferroviária do Vale do Aço, a centenária Estação Pedra Mole, além de destacar os outros 13 bens tombados pelo patrimônio histórico cultural de Ipatinga. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, realização do Grupo Teatral Boca de Cena, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O Workshop será nos dias 23 e 30/9 (dois últimos sábados do mês), às 9h30 e às 14h, no Centro de Memória Usiminas. Ministrada pela historiadora especialista em Gestão do Patrimônio e produtora cultural Leila Cunha, a oficina visa inspirar outras práticas pedagógicas que possibilitem a valorização e conscientização sobre a importância de nossas raízes para a preservação histórica e fortalecimento das nossas identidades. Inscrições gratuitas pelo whatsapp do projeto Pedra Mole (31)97148-0422, com Rodolfo Bello.

Segundo o diretor artístico do projeto Pedra Mole Estação das Artes, Claudinei de Souza, o Workshop Encontro com a Memória se propõe a aprofundar o conhecimento sobre a história de Ipatinga. “Uma verdadeira aula, com muitas trocas de vivências, sobre os patrimônios de Ipatinga. Assim posso resumir o workshop, que é interessantíssimo para estudantes, educadores e famílias conhecerem mais sobre o quanto nossos patrimônios guardam sobre nossa história”, reforça Claudinei.

RETRATO DE TREM

Durante o encontro, também será apresentada a intervenção “Retrato de Trem”, que narra as vivências em torno da construção da Estação Ferroviária de Pedra Mole. No elenco Bárbara Pavione, Cláudio Oliver, Daniela Alves, Luis Yuner e Mari Antonacci, com direção artística de Claudinei de Souza e direção geral de Marilda Lyra.

Em novo formato, o projeto Pedra Mole Estação das Artes é realizado no Centro de Memória Usiminas, com uma adaptação cenográfica com imagens da Estação, enquanto o acesso às Ruínas da Estação Pedra Mole continua suspenso.

Serviço:

Projeto Pedra Mole Estação das Artes – Ano II

Workshop Encontro com a Memória

Dias: 23 e 30/9 (sábado), às 9h30 e 14h

Local: Centro de Memória Usiminas (Rua Antares 950, Bairro Castelo, Ipatinga/MG)

Inscrições gratuitas pelo WhatsApp do projeto Pedra Mole, de segunda a sexta: (31) 97148-0422